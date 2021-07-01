Первый и бессменный ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов объявил о своей отставке

Он переходит на пост научного руководителя университета вместо 87-летнего Евгения Ясина. Редактор издания DOXA, которое начиналось как студенческое медиа в рамках Высшей школы экономики, Герман Нечаев в этой связи отметил, что будущее университета, по его мнению, пока туманно.

Журналист Максим Шевченко в эфире нашей радиостанции выразил мнение, что вне зависимости от того, что будет с университетом дальше, решение Кузьминова он считает достойным.

Нового ректора университета в соответствии с уставом в ближайшее время назначит правительство.

