Суд в Испании обязал УЕФА отменить все санкции в отношении испанских футбольных клубов «Реал» и «Барселона»

А также итальянского «Ювентус» за создание так называемой европейской Суперлиги. Это включает, в частности, запрет клубам участвовать в Лиге чемпионов УЕФА.

В апреле 12 европейских вузов объявили о создании собственного турнира, но под давлением болельщиков уже через несколько дней о выходе из проекта объявили сначала все английские клубы, а затем и некоторые итальянские и испанские. Последними приверженность этой идее сохраняли как раз «Ювентус», «Реал» и «Барселона».