Крым за первое полугодие 2021 принял в полтора раза больше туристов, чем за аналогичный период в 2019

За эти 6 месяцев на полуостров приехали свыше 1 миллиона 300 тысяч гостей. Из них 60% — по Крымскому мосту на автобусах и машинах, чуть меньше трети – авиатранспортом, чуть меньше 10% — поездами.

В то же время, по данным сервиса бронирований LevelTravel, за последний месяц на фоне новостей о рекордных ливнях и наводнениях в Ялте и Керчи, спрос на отдых в Крыму упал в десять раз.