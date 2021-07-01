Об этом сообщил он сам в своем фейсбуке. Драгунская умерла на 56-ом году жизни. Причины не сообщаются, ее брат писал лишь, что это произошло сегодня утром от «внезапной тяжелой болезни».
Драгунская известна как автор десятка пьес, идущих во многих российских театрах, в том числе, для детей. Она печаталась в журналах «Современная драматургия», «Искусство кино», «Новый мир», «Октябрь».
Скончалась писатель, сценарист и драматург Ксения Драгунская – сестра писателя Дениса Драгунского
Об этом сообщил он сам в своем фейсбуке. Драгунская умерла на 56-ом году жизни. Причины не сообщаются, ее брат писал лишь, что это произошло сегодня утром от «внезапной тяжелой болезни».