Скончалась писатель, сценарист и драматург Ксения Драгунская – сестра писателя Дениса Драгунского

Об этом сообщил он сам в своем фейсбуке. Драгунская умерла на 56-ом году жизни. Причины не сообщаются, ее брат писал лишь, что это произошло сегодня утром от «внезапной тяжелой болезни».

Драгунская известна как автор десятка пьес, идущих во многих российских театрах, в том числе, для детей. Она печаталась в журналах «Современная драматургия», «Искусство кино», «Новый мир», «Октябрь».

