В Тбилиси сегодня начинается гей-парад

Мероприятия включают уличные шествия, показ фильма и концерт, и продлятся с 1 по 5 июля. Это всего лишь второй парад в истории грузинской столицы после того, как несколько первых попыток были сорваны ультраправыми общественными организациями и осуждены Грузинской православной церковью. В этот раз протестующие также собрались и попытались закидать участников парада яйцами и бутылками, но полиция проследила, чтобы все смогли безопасно зайти в кинотеатр. Также правоохранители обещают следить, чтобы на мероприятии соблюдались все меры коронавирусной безопасности.