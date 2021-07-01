Спрос на путевки в Грецию со стороны россиян растет, несмотря на ужесточение правил въезда, — говорят опрошенные агентством Интерфакс туроператоры. По их данным, рост на этой неделе составляет около 6% по сравнению с прошлой. Количество регулярных рейсов в эту страну с 28 июня увеличили до 20 в неделю. С 30 июня Греция ввела обязательное двойное тестирование на коронавирус для российских туристов.

В то же время отмечается массовое аннулирование туров в Краснодарский край, где с 1 августа разрешили заселять только привитых от коронавируса или переболевших им туристов.

