Суд в Москве признал незаконной работу телеграм-бота «Глаз бога»

Бот – это программа, которая в автоматическом режиме отвечает на запросы-сообщения в мессенджере. В данном случае с помощью нее можно было получить информацию (в том числе персональные данные) о том или ином человеке из открытых либо утекших закрытых баз данных.

Ранее в Роскомнадзоре заявляли о поступавших им жалобах на бота от граждан. В то же время как рассказал изданию «МБХ-медиа» создатель «Глаза бога», суд постановил заблокировать уже не «оригинального» бота, а лишь его клона.