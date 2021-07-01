Президент Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов по решению Центробанка с 1 декабря

Таким образом, в стране намерены бороться с банковскими мошенниками. Рост правонарушений с их стороны, в том числе, с использованием телефонного мошенничества, отмечался с начала пандемии коронавируса.

Параллельно с этим, президентом подписаны поправки к закону «Об информации», который разрешает без суда блокировать страницы в интернете по запросу от прокуратуры, если там решают, что это – клевета.

