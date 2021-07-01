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20:33, 01 июля 2021

Более 200 млн так называемых «зеленых паспортов» уже выдали в Евросоюзе для облегченных путешествий внутри блока

Документы выдаются тем, кто в течение полугода переболел коронавирусом либо вакцинировался от него, либо недавно сдал тест и получил отрицательный результат. Получить такой документ можно как на бумажном носителе, так и в виде электронного кода. 


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