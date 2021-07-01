В Латвии отозвали лицензию на вещание русскоязычной радиостанции «Пик»

Национальный регулятор обосновал свое решение тем, что в работе радиостанции было выявлено три существенных нарушения закона за год, в том числе, нецензурные выражения в эфире и призывы к войне. За это «Пик» неоднократно штрафовали.

Радиостанция работает с 1997 года, ее сотрудники назвали это цензурой и пообещали обжаловать решение властей.

