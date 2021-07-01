Роскомнадзор составит протоколы на социальные сети Facebook и Twitter, а также на мессенджер WhatsApp

За несоблюдение требований о локализации данных россиян. составит протоколы на социальные сети Facebook и Twitter, а также на мессенджер WhatsApp за несоблюдение требований о локализации данных россиян. WhatsApp грозит штраф до 6 миллионов рублей, Facebook и Twitter – до 18.

Ранее Таганский мировой суд в Москве уже выписывал этим компаниям целый ряд многомиллионных штрафов за неудаление запрещенной в России информации.

