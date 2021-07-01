Теперь ребенок сможет отправиться за рубеж с любым из родителей или с законным представителем, если второй не подал заявление о несогласии на выезд. Раньше в таких случаях наоборот требовалось согласие на выезд от второго родителя. Также в случаях, если несовершеннолетний едет без сопровождения, теперь достаточно нотариального от одного из родителей (ранее требовалось от обоих).
Президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает выезд за границу для несовершеннолетних
Теперь ребенок сможет отправиться за рубеж с любым из родителей или с законным представителем, если второй не подал заявление о несогласии на выезд. Раньше в таких случаях наоборот требовалось согласие на выезд от второго родителя. Также в случаях, если несовершеннолетний едет без сопровождения, теперь достаточно нотариального от одного из родителей (ранее требовалось от обоих).