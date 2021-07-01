В Москве в ближайшие два года откроют 24 станции метро, — пообещал в ходе Московского урбанистического форума заммэра Андрей Бочкарев. Большинство из них – это оставшиеся станции Большой Кольцевой линии, на которой сейчас открыты 12 из 31. Также активно проектируются новые линии: Бирюлевская на юго-востоке и Рублево-Архангельская на северо-западе. В перспективе их соединят под центром города.

За десять лет после прихода Сергея Собянина на пост мэра Москвы в городе открыли 90 наземных и подземных станций.

