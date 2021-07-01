Как отмечают экономисты, цена продолжает расти в преддверии очередного заседания ОПЕК+, на котором будет принято решение о дальнейших сокращениях добычи нефти.
Нефть другой эталонной марки, североморская Brent, преодолела ту же отметку несколькими днями ранее.
Нефть марки WTI преодолела отметку в 75 долларов за баррель впервые с октября 2018-го
Как отмечают экономисты, цена продолжает расти в преддверии очередного заседания ОПЕК+, на котором будет принято решение о дальнейших сокращениях добычи нефти.