Число госпитализаций с коронавирусом в Санкт-Петербурге пошло на спад

Впервые с конца мая, отчитались в городском комитете по здравоохранению. По данным ведомства, количество поступающих в стационары пациенты снижается на 3-5 процентов ежедневно, или на 100-150 человек меньше, чем неделей ранее.

В Петербурге под лечение пациентов с коронавирусом оборудовано 11 тысяч коек, из которых 97% заняты. Ранее регион вышел на первое место среди всех субъектов федерации по количеству смертей от коронавируса в сутки.