В американском штате Флорида приостановили спасательную операцию на месте частичного обрушения жилого дома

Это произошло из-за угрозы новых обвалов. 12-этажное здание в городке Серфсайд частично обрушилось 24 июня. Точные причины до сих пор не установлены. Под завалами найдено 18 тел, еще 145 до сих пор числятся пропавшими без вести.

