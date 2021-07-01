Прибалтийские государства считают, что новая белорусская АЭС, построенная недалеко от литовской границы, небезопасна, и возводилась с нарушениями требований. Сейм Литвы объявил станцию угрозой национальной безопасности.
Литва и Латвия договорились не покупать электричество у Белоруссии
Прибалтийские государства считают, что новая белорусская АЭС, построенная недалеко от литовской границы, небезопасна, и возводилась с нарушениями требований. Сейм Литвы объявил станцию угрозой национальной безопасности.