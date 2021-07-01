Количество пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве за две недели увеличилось более чем в полтора раза и достигла 709 человек. Это данные столичного оперштаба по борьбе с пандемией. За минувшие сутки в Москве выявили более 7,5 тысяч новых случаев COVID-19, скончались вновь больше 100 человек. Таким образом, количество новых случаев поднялось до уровня второй волны зимой, а количество смертей и превысило его.

