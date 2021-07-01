Заключительную норму для получения звания он выполнил на турнире в Будапеште, обыграв индуса Люку Мендонсу. Мишру поздравил предыдущий обладатель титула — россиянин Сергей Карякин, чей титул продержался 19 лет.
Американский шахматист Абхиманья Мишра стал новым гроссмейстером, самым юным в истории, в возрасте 12 лет
Заключительную норму для получения звания он выполнил на турнире в Будапеште, обыграв индуса Люку Мендонсу. Мишру поздравил предыдущий обладатель титула — россиянин Сергей Карякин, чей титул продержался 19 лет.