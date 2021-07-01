Задержан бизнесмен Виктор Батурин – брат девелопера и жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной

В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Меру пресечения планируют избрать по результатам следственных действий, в данный момент Батурина допрашивают.

Это уже не первое уголовное дело в отношении бизнесмена. В 10-х годах он уже отсидел в колонии несколько лет, после чего вышел досрочно.

