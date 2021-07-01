После введения цифровых кодов доступа в общепит для вакцинированных москвичей выручка кафе и ресторанов упала на 20%, — объявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. Ранее сами рестораторы жаловались журналисту, что их выручка упала более чем в половину, а в отдельных случаях сообщалось о падении числа посетителей в первый день работы по новым правилам до 90%.

С 28 июня в кафе и рестораны Москвы впускают только по специальным кодам. Исключение делается для детей и посетителей открытых террас. Также можно работать навынос.

