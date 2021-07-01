Президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает выезд за границу для несовершеннолетних

Теперь ребенок сможет отправиться за рубеж с любым из родителей или с законным представителем, если второй не подал заявление о несогласии на выезд. Раньше в таких случаях наоборот требовалось согласие на выезд от второго родителя. Также в случаях, если несовершеннолетний едет без сопровождения, теперь достаточно нотариального от одного из родителей (ранее требовалось от обоих).

