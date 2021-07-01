Ярослав Кузьминов, проработавший ректором Высшей школы экономики с момента ее основания в 1992 г., покидает свой пост

Он станет научным руководителем учебного заведения вместо 87-летнего Евгения Ясина. В своем обращении к сотрудникам ВШЭ Кузьминов сказал, что принял это решение самостоятельно и, цитата, «не хочет состариться в должности ректора».

Нового ректора в соответствии с уставом университета назначит правительство.

