С космодрома Восточный сегодня запустили новую партию британских спутников связи OneWeb

Их вывели на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета.

Ракета Союз с разгонным блоком и 36-ю спутниками стартовала в 15.48 по Москве. Запуск с космодрома Восточный прошёл штатно, рапортовал глава Роскосмоса. Спустя 10 минут Фрегат с аппаратами отделился от третьей ступени ракеты. Космических аппаратов британской компании на орбите в ближайшие часы станет больше 250-ти. Проект OneWeb предусматривает создание на орбите сети из почти двух тысяч спутников. Их задача — обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по всему миру. Ранее в компании отмечали, что после ещё одного удачного запуска смогут уже в конце года предоставлять услуги клиентам из Британии, Канады, Северной Европы. Для работы в России британская компания ранее создала совместное предприятие с дочкой Роскосмоса. ФСБ как пишет газета РБК усмотрела в проекте орбитальной группировки угрозу безопасности страны на том основании, что северные регионы окажутся зависимыми от иностранной системы связи. В Роскосмосе отметили, что даже без легализации в России OneWeb все равно заработает, но наши пользователи будут отрезаны от современной услуги.

Выводом спутников на орбиту для обеспечения глобальной сети интернета занимается и компания SpaceX Илона Маска. Она вывела почти 2 тысячи спутников. В компании надеются, что смогут покрыть весь мир спутниковым интернетом уже в сентябре этого года.