Жители Канады тяжело переносят аномальную жару, так как обычно температура в стране не поднимается выше +30

Об этом «Эху» рассказал житель Ванкувера Денис Угандеев.

На этой неделе в Канаде был побит новый температурный рекорд – жара достигла почти 50 градусов.

Аномальная жара в Канаде является результатом деятельности человека, приведшей к изменению климата. Об этом сказал директор по климату и энергии Breakthrough Institute Зик Хаусфазер.

Даже если бы в мире не было сейчас глобального потепления, в Канаду все равно бы пришла исключительная волна тепла. Но она не была бы такой сильной. Изменения климата делают жару намного более серьезной. В Канаде теперь температурный рекорд выше, чем в Лас-Вегасе, который находится в пустыне. Так будет не каждое лето, но жара станет более вероятной. И если выбросы парниковых газов в атмосферу продолжатся, это со временем станет нормой.

Температура в отдельных частях Канады в последние дни поднималась почти до 50 градусов.