Сотруднику метрополитена, его уволили из-за акции в поддержку политика Навального, удалось восстановиться на работе

Максим Кирилленко обратился в Сергиево-Посадский суд еще в мае. В результате там частично удовлетворили иск, пишет интернет-издание «Открытые медиа». Теперь работодатель обязан восстановить Кирилленко на службе, а также выплатить ему около 120 тысяч рублей за пропущенные из-за увольнения рабочие дни. Кроме того, в качестве компенсации назначена выплата в размере пяти тысяч рублей. Сам же Кирилленко просил о ста тысячах.

Около двух месяцев назад стало известно, что из столичной подземки уволили сразу более 40 человек. Сами сотрудники связывали это с регистрацией на сайте в поддержку оппозиционера «Свободу Навальному!», база которого частично утекла в открытый доступ.

Официальных подтверждений этому тогда не нашлось, но машинисты метрополитена рассказывали, что им предлагали уйти по собственному желанию, в противном случае обещали уволить по статье.

Максим Кирилленко стал первым, кому удалось вернуть работу через суд. Всего же после увольнения с исками обратились 42 экс-сотрудника метрополитена, отмечают «Открытые медиа»