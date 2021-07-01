Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио в купальниках с медведем.

Об этом агентству ТАСС рассказала одна из них – пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. По ее словам, программа выступлений в дуэте будет той же, что и на чемпионате Европы, но из композиции убрано название страны на английском языке, а эскизы купальников по требованию Всемирного антидопингового агентства переделают.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Россия отправит без малого 350 спортсменов, всем им из-за допинговых санкций запрещено выступать с национальной символикой. Во время церемонии награждения вместо российского гимна будет играть музыка Чайковского.