Почти все находящиеся на ИВЛ пациенты с коронавирусом заражены именно индийским штаммом, также известным как «Дельта»

Такое мнение выразил заведующий кафедрой пульмонологии Сечиновского университета Сергей Авдеев. По его оценке, свыше 90% пациентов в российских стационарах заражены именно этим штаммом, а среди находящихся на ИВЛ этот процент еще выше. Авдеев констатирует более тяжелое течение заболевания в эту волну, чем в предыдущие.

