Президент Владимир Путин подписал закон о представлении Генпрокуратурой интересов России в ЕСПЧ

Документ также дает прокуратуре право направлять в Конституционный суд запросы о возможности исполнения решений международных судов, соответствуют ли они положениями российской конституции РФ.

Этот законопроект внос в Думу в начале июня сам президент. Раньше интересы страны в ЕСПЧ представлял Минюст.