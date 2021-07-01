Преображенский суд Москвы рассмотрит еще одно уголовное дело в отношении брата оппозиционера Алексея Навального, Олега

Это передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его обвиняют в нарушении санитарных правил на несогласованной акции 23 января в Москве. Предварительные слушания по делу уже прошли, рассмотрение по существу начнется 7 июля. Кроме Навального, фигурантами по тому же делу проходят соратницы его брата Любовь Соболь и Анастасия Васильева и участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

