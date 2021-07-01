Бессменный ректор одного из ведущих ВУЗов – Высшей школы экономики – Ярослав Кузьминов оставляет свой пост

Впрочем, работу в университете он не прекращает.

Кузьминов оставляет кресло ректора, которое занимал с 1992 года, но не прощается с Вышкой. В своем обращении, опубликованном на сайте Высшей школы, он говорит, что принял предложение Евгения Ясина стать научным руководителем ВУЗа. Кузьминов признается, что не испытывал ни удовольствия, ни удовлетворения от административной работы и имел острое чувство неполноты своей университетской миссии.

По словам Кузьминова, ему приходилось принимать важные, временами жесткие решения, например, расставался с людьми и ломал структуры, заставлял или не разрешал что-то делать. Он просит прощения у тех, кого обидел или к кому был невнимателен, и уверяет, что действовал в интересах университета, коллектива, студентов и страны.

Источники РБК в ВУЗе говорят, что свою отставку Кузьминов объяснял нежеланием стареть на должности ректора. Сейчас ему 64 года, а срок его продлялся до 2024 года. Знакомый ректора сказал в интервью «Дождю», что тот уходит, устав от компромиссов с властью. По его словам, Кузьминов много бился за своих студентов и профессоров, но посчитал, что продолжение тренда приведет к потере репутации.

Кузьминова наряду с Виктором Садовничим и Анатолием Торкуновым называют ректором-старожилом. В Вышке он работает 28 лет со дня основания Егором Гайдаром. Университет может похвастаться включением в сотню лучших мировых ВУЗов по политике, социологии и другим дисциплинам.

На протяжении пяти лет Кузьминов совмещал руководство Высшей школой с работой депутатом Мосгордумы. Его кандидатуру поддерживала «Единая Россия



Среди кандидатов, которых, по данным издания «Открытые медиа» Кремль рассматривал на замену Кузьминову, были депутаты Вячеслав Никонов, Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.



Бывший преподаватель Вышки, профессор Свободного университета Гасан Гусейнов положительно отозвался о своем бывшем руководителе. Гусейнов отметил, что сейчас Вышку атакуют со всех сторон и в этом нет ничего хорошего.