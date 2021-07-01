Глава Крыма Аксенов призвал туристов соблюдать коронавирусные ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов соблюдать коронавирусные ограничения, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки и жесткого карантина. В первую очередь, речь идет о соблюдении масочного режима, социального дистанцирования и дезинфекции. По оценке Аксенова, динамика по росту заболеваемости негативная
2021-07-01T18:24:06+03:00
2021-07-01T18:24:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:24, 01 июля 2021
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