Правительство Петербурга намерено отказывать невакцинированным медикам в выплатах в случае заболевания коронавирусом

Постановление пока что не принято, оно ещё проходит антикоррупционную экспертизу.

Чтобы получить компенсацию после заболевания коронавирусом, медики – или в случае летального исхода их родственники – должны будут предоставить сертификат о вакцинации. Такая процедура будет предусмотрена в том случае, если соответствующий проект постановления Смольного, который уже опубликован на официальном сайте, пройдет все необходимые экспертизы. Есть и ещё одно условие, которое, впрочем, действует уже давно: деньги положены только тем врачам, которые заразились во время работы с коронавирусными пациентами. В городском комитете по здравоохранению «Эху» рассказали, что денежная компенсация выдается врачам лишь один раз, примерно половина медиков её получила – для них новые условия уже не актуальны. Между тем, в постановлении о выплатах никак не уточняется, получат ли деньги, например, те врачи, которые на момент заражения успели пройти только первый этап вакцинации. Также не ясно, смогут ли добиться выплаты медики, которые имеют медицинский отвод от прививки. Напомню, медик, заразившийся на работе коронавирусом, может рассчитывать на компенсацию в 300 тысяч рублей, в случае смерти его семье выплатят миллион рублей.

Согласно решению Смольного, к началу августа в городских больницах должно быть привито как минимум 65 процентов медицинских работников.