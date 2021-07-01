У 400 финских футбольных болельщиков, которые вернулись из Санкт-Петербурга, подтверждено заражение коронавирусом

Это сообщило министерство здравоохранения Финляндии. Всего на играх побывало не менее 4,5 тысяч финнов, около половины вернулись на родину.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утверждал, что чемпионат Европы никак не повлиял на динамику заболеваемости.

Завтра в Петербурге пройдет матч ¼ финала. Играют сборные Швейцарии и Испании.

