Лукашенко заявил о готовности поделиться с Россией вакциной «Спутник» белорусского производства

Лукашенко поблагодарил президента Владимира Путина за передачу Белоруссии технологий производства вакцины.

По словам Лукашенко, страна производит в месяц более полумиллиона доз. Этого более чем достаточно для того, чтобы привить население Белоруссии. Ранее Лукашенко предлагал открыть на границе несколько пунктов для вакцинации желающих из Польши, Литвы, Украины и других стран.

Белорусский правитель Александр Лукашенко выразил готовность поделиться с Россией вакциной от коронавируса «Спутник» собственного производства. Писатель и журналист Виктор Шендерович в эфире «Эха» отметил, что мнение Лукашенко насчёт эпидемии поменялось за год. Ранее Лукашенко также сообщил, что Белоруссия производит около 500 тысяч вакцин в месяц.