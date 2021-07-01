Сразу в нескольких странах мира власти выбирают путь обязательной вакцинации, если не для всех, то хотя бы для отдельных категорий граждан. О том на каких принципах будет основана вакцинация во всём мире в материале Блумберг

Может ли государство заставить граждан сделать инъекцию в интересах здоровья населения? Задаётся вопросом постоянный автор Блумберг Андреас Клут. Ответ на этот вопрос ищут с тех пор как появились сами вакцины, однако даже если законодательно и нравственно обязательной вакцинации можно найти основания, то психологически общество к такому может быть не готово.

В большинстве стран нет четкого ответа на эти вопросы даже в ситуации с куда более привычными вакцинами, например, от оспы, кори и тому подобного. Сейчас же мы имеем дело с пандемией коронавируса и вынуждены принимать экстренные решения.

Пока что большая часть правительств действует осторожно, поскольку боится настроить против себя людей, от которых требуется проявить готовность к сотрудничеству. Например, Италия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса лишь для медицинских сотрудников, а Великобритания планирует принять аналогичное решение. Тем не менее некоторые политики устали от множества тех, кто уклоняются от вакцинации, и задумываются о более радикальных шагах. Так, президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил, что отправит за решетку любого, кто откажется делать укол.

Обязательную вакцинацию автор сравнивает с запретом на использование смартфона во время вождения, фактор который увеличивает число аварий и смертей на дорогах. Точно так же, отказ от вакцинации делает человека потенциальным переносчиком коронавируса, который мутирует по мере распространения и причиняет огромный ущерб людям по всему миру.

общественное здоровье становится еще одним примером того, что экономисты называют общим достоянием, то есть общим ресурсом, вокруг которого индивидуальные интересы зачастую вступают в столкновение с общественными, вызывая потребность в регулировании.

Однако на этот вопрос нельзя смотреть в отрыве от реальности — вакцины новы, к ним нет доверия, а главное для многих труднодоступны — как в таком случае принуждать к их использованию? Также автор ссылается на исследования в разных странах, которые показывают, что принудительная вакцинация снижает уровень доверия, А в нашу эпоху теорий заговора подпитывать такие тенденции — последнее, что нам нужно в период противостояния с вирусом. — заключает автор

В материале Блумберг прогнозируется, что проблема обязательной вакцинации будет всё чаще и острее вставать перед политиками в ближайшем будущем.