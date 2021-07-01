В России начали делать повторные прививки от коронавируса

Ревакцинация необходима для формирования максимальной защиты.

Вакцинироваться повторно министерство здравоохранения рекомендует через полгода после первой прививки. Такая схема будет действовать до тех пор, пока в стране не сформируется надежный коллективный иммунитет. Прививаться также надо и тем, кто переболел коронавирусом, сделать это стоит через 6 месяцев после выздоровления, отмечают в Минздраве.

Указанный порядок частой вакцинации в ведомстве называют экстренным, поскольку коронавирус активно распространяется, мутирует, а число заболевших растет.

Повторные прививки или как иначе их называют в медицине – ревакцинации важны для формирования устойчивой защиты от COVID-19, сказал в интервью телеканалу «Дождь» руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

Пленка:

Во второй раз привиться от коронавируса можно любой из зарегистрированных в России вакцин. Однако на данный момент не все они доступны. Так в Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона», запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ранее в городе подошли к концу запасы вакцины «КовиВак». Таким образом, сейчас доступны «Спутник» и «Спутник Лайт». В столице во второй раз привиться предлагают в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва». А с 5 июля откроют запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

Как отмечают в министерстве здравоохранения, для повторной вакцинации не нужно проходить анализ на наличие антител, ее надо проводить вне зависимости от их количества. Это связано с тем, что пока не существует надежного способа точно выявить число сформировавшихся у человека антител.

Когда обстановка стабилизируется, можно будет прививаться в стандартном порядке – раз год, заключили в министерстве здравоохранения.

Ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Котрикадзе в эфире «Эха» отметила, что президенту России Владимиру Путину не удалось убедить граждан массово вакцинироваться от коронавируса.

Котрикадзе добавила, что если бы Путин призвал прививаться раньше и привился бы раньше сам на камеру, то вакцинация была бы успешнее.

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков попросил премьер-министра Михаила Мишустина разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от коронавируса. В обращении отмечается, что некоторые граждане сомневаются в российских вакцинах и им нужно дать возможность выбора. Кроме того, — считают в партии, — это поможет решить вопрос с регистрацией российских вакцин за рубежом.