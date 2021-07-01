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18:14, 01 июля 2021

Cкончалась Дарья Семенова, которая у здания Минздрава просила обеспечить людей с муковисцидозом лекарствами

Дарья Семенова, которая у здания Минздрава просила обеспечить людей с муковисцидозом лекарствами, скончалась в возрасте 26 лет.
О смерти Семеновой, которая болела муковисцидозом, сообщила руководитель проекта «Тепло Сердец» Майя Сонина. Причиной стали осложнения от коронавирусной инфекции. Как пишет интернет-издание «Фонтанка», погибшая только начала принимать дорогостоящий препарат для приостановки развития заболевания, однако после первого же раза у нее поднялась высокая температура. Как оказалось позднее, это были не побочные действия лекарства, а вирус. Больные легкие не смогли справиться с такой нагрузкой.
Дарья Семенова попала в поле зрения СМИ и социальных сетей в 2019 году, когда вышла с одиночным пикетом к зданию Министерства здравоохранения. На плакате у нее была написана фраза «Хочу жить!». Как рассказывала сама девушка, Таким образом она пыталась привлечь внимание к проблеме людей с муковисцидозом, который, в частности, характеризуется пневмонией, кашлем и одышкой. Вылечить заболевание можно только иностранным препаратом, ввоз которого на территорию России недавно прекратили. Однако в тот раз к ней никто из чиновников так и не подошел.

Два из трех необходимых антибиотика для лечения муковисцидоза сейчас доступны в России, однако получить их непросто: распределением занимаются благотворительные фонды на основании списков Минздрава.


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