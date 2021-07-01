Известный актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом

Он находится в реанимации в больнице в Коммунарке, — рассказала Интерфаксу жена музыканта Ольга. По ее словам, Мамонова госпитализировали 5 дней назад, он в очень тяжелом состоянии.

70-летний Мамонов – основатель и лидер группы «Звуки Му». Он также известен своими моноспектаклями и ролями в кино, в частности, по фильмам Павла Лунгина «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».

