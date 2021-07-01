Центризбирком сегодня окончательно утвердил новый порядок голосования на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре

Голосование проведут в течение трёх дней. С 17го по 19 сентября включительно. Это впервые произойдёт на выборах федерального уровня. В Центризбиркоме решение объяснили ухудшением ситуацией с распространением коронавируса в стране. Приоритетом назвала жизнь и здоровье избирателей председатель ЦИК. При этом в прошлом месяце Элла Памфилова не отрицала того, что трёхдневное голосование увеличивает возможность фальсификаций. Отдать голос за кандидатов в депутаты Госдумы люди смогут на избирательных участках и на дому. Не будет так называемого «голосования на пеньках», то есть придомовых территориях. В прошлом году его проводили во время референдума по поправкам к конституции, а затем выборах разных уровней, у многих это вызвало массу вопросов. Поскольку люди заполняли бюллетени в багажниках машин, на лавочках во дворах и в автобусах. На выборах в Госдуму этого не произойдёт, не будет также и голосования на предприятиях, заверила сегодня председатель ЦИК.

Памфилова

Появилось ещё одно новшество — выездное голосование. Оно по замыслу членов Центризбиркома поможет жителям населённых пунктов, которым трудно добраться до избирательных участков – в основном сёл и деревень. К ним приедут представители избиркома и организуют временное место для голосования. Оно должно быть оборудовано как минимум настольной ширмой, информационными материалами и местами для членов избирательной комиссии и наблюдателей. ЦИК также определил, что партии, которые будут участвовать в выборах, получат возможность агитировать за себя на 5ти телеканалах и в 12 печатных СМИ. У них будет одинаковое бесплатное эфирное время и печатные площади. Особое внимание ЦИК уделил сохранности бюллетеней в ночное время. По окончании голосования в пятницу и субботу их переложат в специальные конверты, которые будут храниться в отдельных сейфах под круглосуточным видеонаблюдением. Сами участки возьмут под охрану сотрудники МВД. Центризбирком позже в этом месяце примет еще одно положение — о дистанционном электронном голосовании, которое также пройдет в сентябре в семи регионах, включая Москву.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму. Россияне также выберут в сентябре руководителей 12ти регионов и депутатов региональных парламентов.

Общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос» проанализировало изменения, внесенные в законодательство перед выборами. Представитель «Голоса» Аркадий Любарев в эфире «Эха» раскритиковал практику выездного голосования для отдаленных регионов.

По словам Любарева, отсутствие голосования на пеньках несколько смягчит ситуацию, но проблема многодневного голосования остается. Эксперты «Голоса» также напоминают, что в соответствии с последними думскими инициативами по меньшей мере 9 миллионов россиян не смогут принять участия в выборах в качестве кандидатов. В частности, это касается тех, кто имеет отношение к организациям, признанных экстремистскими. На старте кампании именно в связи с этой нормой не смогли стать кандидатами Олег Степанов и Илья Яшин. Яшин отметил в эфире «Эха», что в России заниматься политикой сейчас опасно.

Соратники Олега Степанова сообщают об обысках в его избирательном штабе. Сам Степанов с января находится под домашним арестом по так называемому «санитарному делу». Президент Путин ранее призвал провести честно и избирательную кампанию, и выборы. Он заявил об этом на встрече с депутатами уходящей думы.

Сегодня же представители ЛДПР первыми передали в ЦИК документы для участия в выборах в Госдуму. На прошлой неделе на предвыборном съезде партия приняла предвыборную программу и утвердила список кандидатов во главе с Владимиром Жириновским. Всего в федеральном списке 15 человек.

Как выразился Путин, Россия и здесь должна показывать хороший пример другим.

Издания «Важные истории» и Znak.com выяснили, что в уходящей Госдуме есть депутаты, которые за 5 лет ни разу не выступили и не внесли ни одного закона. Они снова идут на выборы. Об этом речь пойдет в программе «Рикошет». После 18:30 в эфире «Эха» автор проекта «Важные истории» Алеся Мараховская.