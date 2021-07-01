Профессор Гасан Гусейнов прокомментировал уход Кузьминова с поста ректора ВШЭ

Ярослав Кузьминов покинет пост ректора Высшей Школы Экономики, заменив Евгения Ясина в должности научного руководителя. Российский филолог, профессор Свободного университета Гасан Гусейнов положительно отозвался в эфире «Эха Москвы» о деятельности своего бывшего руководителя.

«Кузьминов сделал много полезного и хорошего. Поэтому у меня комментарии положительные, чем отрицательные. Положительные в отношении Кузьминова, а не в отношении ухода его с поста ректора. Я считаю, что всякие репрессии, неважно, кого они касаются, что они плохи», — сказал профессор.

Г.Гусейнов отметил, что сейчас на университет идут атаки со стороны разных сил, и в этом нет ничего хорошего.