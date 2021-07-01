Выездное голосование для отдаленных регионов гораздо сложнее контролировать – член совета «Голос» Любарев

Движение «Голос» опубликовало доклад, посвящённый нововведениям и особенностям сентябрьских выборов в Госдуму. Одним из новшеств стало выездное голосование для отдаленных регионов. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член совета «Голоса» Аркадий Любарев, такие голосования гораздо сложнее контролировать.

«Выездное голосование труднее контролировать, потому что на участке присутствуют наблюдатели, а на выезде их не может быть много, а всего лишь ограниченное количество. И там непонятно, кто голосует и на каком основании. И что происходит далее с этими бюллетенями, как они хранятся, как перекладываются из одной емкости в другую, все это нужно контролировать, но и некому», — объяснил он.

А.Любарев добавил, что отсутствие «голосования на пеньках» немного облегчит ситуацию, но проблемы многодневного голосования не снимет.