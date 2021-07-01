МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве

По прогнозам синоптиков, она начнется в ближайшие один-два часа и может продлиться до конца суток. Местами ожидается сильный ливень и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Пешеходам рекомендуют избегать деревьев и рекламных конструкций.