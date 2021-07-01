МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве

По прогнозам синоптиков, она начнется в ближайшие один-два часа и может продлиться до конца суток. Местами ожидается сильный ливень и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Пешеходам рекомендуют избегать деревьев и рекламных конструкций.
2021-07-01T17:34:26+03:00
2021-07-01T17:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:34, 01 июля 2021
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