Главный научный сотрудник института русского языка, профессор Владимир Лопатин скончался в Москве

Доктор филологических наук, профессор, многолетний научный консультант портала «Грамота.ру» Владимир Лопатин скончался на 87 году жизни.

Научный сотрудник Института русского языка, главный редактор «Грамоты.ру» Владимир Пахомов назвал его смерть огромной потерей для языкознания.

Пахомов добавил, что благодаря Лопатину у всех, кто сейчас пишет на русском языке, есть возможность воспользоваться самым полным и авторитетным орфографическим словарём.