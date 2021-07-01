В Тамбове, по данным источников, неизвестные напали на активиста, участвовавшего в записи обращения к Владимиру Путину

Инцидент произошел рядом с домом Романа Герасимова в селе Березовка Тамбовской области. Как пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на знакомого пострадавшего, трое неизвестных вытащили Герасимова из его машины, а затем избили и несколько раз ударили ножом в область груди и живота.

Сейчас пострадавший находится в больнице в сознании. По словам знакомых, удары не были проникающими. На месте инцидента и с пострадавшим работают силовики.

На видео, из-за которого мог пострадать Герасимов, местные жители просили президента обратить внимание на строительство в Сосновском районе Тамбовской области мусорного полигона. По словам активистов, на планируемом участке высоко стоят грунтовые воды, а также вблизи расположен памятник истории и природы – Козловский вал. На прямую линию президента обращение так и не попало, однако, по словам самих активистов, ими заинтересовалось федеральное телевидение.

Кто именно напал на местного жителя, а также, каковы были их мотивы, полиция пока не установила.