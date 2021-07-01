Кошки могут заражаться коронавирусом от контакта с постельным бельем больного хозяина

К такому выводу пришли в Европейском обществе клинической микробиологии. Там провели исследование и обнаружили, что свыше 60% кошек, живших с болевшими хозяевами, оказались носителями антител к COVID-19, причем на кошек инфекция действует почти так же сильно, как и на человека. Заразившимся коронавирусом владельцам кошек рекомендуют на период болезни не пускать их в свою комнату.
2021-07-01T16:33:44+03:00
2021-07-01T16:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 01 июля 2021
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