Москву в июле может ждать засуха, которая случается раз в десять лет

Это пишет сайт РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца. Он отмечает, что, хотя июль обычно в Московском регионе это самый влажный месяц в этом, в 2021 в июле, по его прогнозу, выпадет не более 20-30% месячной доли осадков – это 94 миллиметра, а Северо-Западном федеральном округе осадков в течение месяца может не быть вообще.

Последний раз в Москве такая ситуация была в 2002, 2010 и 2014 годах.

