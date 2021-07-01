Записавшего видеообращение на Прямую линию к Путину тамбовчанина Романа Герасимова сбили и ранили ножом

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомых Герасимова. По их словам, нападение произошло сегодня утром у его дома в селе Березовка. Трое неизвестных вытянули его из машины, жестоко избили и несколько раз ударили ножом в область сердца, живота и груди, после чего скрылись. Мужчину госпитализировали, он находится в сознании. На месте нападения работают полицейские.

Во время вчерашней Прямой линии Герасимов обратился к Путину с просьбой не допустить строительства в их районе областного мусорного полигона.

