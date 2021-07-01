Коронавирус выявлен у 400 финских болельщиков, которые вернулись из Санкт-Петербурга с чемпионата Европы по футболу

По данным министерства здравоохранения Финляндии, заражение коронавирусом подтверждено у 400 финнов, которые вернулись из Петербурга, где проходят матчи чемпионата Европы по футболу. Всего на играх побывало не менее 4,5 тысяч жителей Финляндии, вернулись на родину около половины.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утверждает, что чемпионат Европы никак не повлиял на динамику заболеваемости.

Завтра в Петербурге пройдет матч ¼ финала. Играют команды Швейцарии и Испании.

