Суд обязал московский метрополитен восстановить в должности Кирилленко, уволенного за поддержку Навального

Сергиево-Посадский городской суд обязал московский метрополитен восстановить в должности Максима Кирилленко, уволенного за поддержку Алексея Навального. Суд также постановил оплатить пропущенные рабочие дни и выплатить пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, — сообщает издание «Открытые медиа». В апреле метрополитен уволил около 40 сотрудников, которые регистрировались на сайте Навального.

